Festa della Mamma, Salvini: "Auguri a tutte, ma non a genitrici 2"

Il vicepremier Matteo Salvini rivolge un augurio speciale a tutte le mamme in occasione della Festa a loro dedicata, ma non senza ironia. "Per maleducazione non l'ho fatto all'inizio, ma dico auguri a tutte le mamme che sono in questa piazza. A quelle che non ci sono più e a quelle che lo diventeranno, ma non auguri alle genitrici 2", ha detto il ministro dell'Interno dal palco di piazza Borea d'Olmo a Sanremo.