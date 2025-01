Fedriga: "Sul terzo mandato la Lega non può essere liquidata"

Che le opinioni all'interno del centrodestra sul terzo mandato siano diverse "è evidente. Mi auguro si possa trovare una sintesi, perché c'è stata una proposta di un partito di maggioranza, che è la Lega, che non si può liquidare con 'non siamo d'accordo, arrivederci e grazie'". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste. "Alcuni partiti che oggi si esprimono contro il terzo mandato - ha aggiunto - un anno e due mesi fa hanno fatto votare a tutte le forze di centrodestra il terzo mandato per un loro governatore, sto parlando del Piemonte".