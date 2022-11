Fazzolari: "Ritorsione Francia su Pnrr sarebbe grave"

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in merito allo scontro Italia Francia sul caso migranti definisce "molto grave" l'ipotesi di una ritorsione sui soldi del Pnrr.

"Non vorrei che ci si riferisse ai soldi del Pnrr, quando la Francia dice che siamo tra i maggiori beneficiari dell'Ue parla di quello - dice in un'intervista al "Corriere della sera" -. Come dire, avete quei fondi, dovete stare zitti". In ogni caso Fazzolari si augura che "tutti rientri".