Fase 3, Catalfo: allungheremo la Cig fino a dicembre

La "grande sfida" è quella di "riuscire a mettere sia le imprese che i lavoratori come in una bolla, per proteggerli dagli effetti della crisi e poter tornare al piu' presto possibile alla situazione pre-Covid, se non addirittura in condizioni migliori". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, alla Stampa. Catalfo si dice pronta ad allungare sino a fine anno la cassa integrazione, con un`attenzione particolare ai settori in difficoltà.