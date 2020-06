Fase 3, Casellati: "A settembre gli studenti tornino in classe"

"A settembre tutti i ragazzi tornino in classe in sicurezza perché la scuola non è didattica davanti a un computer ma socialità". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, aggiungendo che in relazione alla crisi coronavirus "bisogna imparare dalle donne e costruire un nuovo modello di sviluppo partendo da loro".