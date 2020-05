Fase 2, Viminale: "Noi non siamo stati informati su assistenti civici"

"Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell'Interno, per l'istituzione della figura degli assistenti civici in relazione alle misure di contrasto e di contenimento del coronavirus, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia". Lo hanno spiegato fonti del Viminale, parlando dei 60mila volontari che avranno il compito di aiutare a vigilare sul rispetto delle regole durante la Fase 2.