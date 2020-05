Fase 2: vertice sulla scuola, dl su sblocco dei cantieri in due settimane

Dovrebbe tenersi in giornata il vertice di governo sulla scuola, slittato giovedì per il protrarsi del Cdm, mentre si accelera per arrivare entro due settimane a un decreto per lo sblocco dei cantieri. Il premier Conte si è detto favorevole a deroghe alle norme sugli appalti, accompagnate però da severi controlli. Il Parlamento lavora intanto alle modifiche al dl Rilancio tra le proteste degli esclusi, come le zone rosse non ammesse al Fondo anti-Covid.