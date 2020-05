Fase 2, Speranza: non possiamo scherzare con il fuoco

"Dobbiamo ripartire ma facciamolo con il massimo dell'attenzione, perché altrimenti si finirà per tornare indietro. Non si può scherzare col fuoco". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che "è in gioco la vita delle persone non possiamo dimenticare le immagini drammatiche che abbiamo visto nei nostri ospedali, i volti stremati dei nostri medici, infermieri e operatori sanitari".