Fase 2, in odg Cdm inserito anche decreto sulle riaperture

Il governo vuol chiudere la partita del decreto per le riaperture che saranno possibili dal 18 maggio. Nell'ordine del giorno inviato dalla presidenza del Consiglio è stato inserito ufficialmente il decreto con le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19. In un primo momento era stato informalmente comunicato che nell'odg ci sarebbe stato solo l'esame di leggi regionali. In agenda anche la proposta di scioglimento di un Consiglio comunale.