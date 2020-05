Fase 2, governatori centrodestra al governo: linee guida o riapriamo da soli

Lunedì sarà convocato il confronto tra governo e Regioni per la Fase 2 I governatori di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto e il presidente della Provincia autonoma di Trento chiedono che le linee guida Inail per le riaperture siano disponibili entro il 13 maggio e che dal 18 si possa consentire la ripartenza delle attività economiche. Altrimenti "agiremo autonomamente". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui