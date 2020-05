Fase 2, Di Maio: governo sosterrà i lavoratori, non hanno colpe

"In molti mi state scrivendo chiedendomi di non essere lasciati soli e di essere supportati in questa fase di ripartenza. E' quello che faremo, ve lo garantisco, perché artigiani, imprenditori, lavoratori non possono pagare per colpe che non hanno". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo: "Dobbiamo pensare a nuovi interventi economici a favore di queste persone. E ci stiamo lavorando".