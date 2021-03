Famiglia, Salvini: "Assegno unico primo passo, ma serve la flat tax"

Ansa

"L'assegno unico è un passo concreto, anche per sforbiciare la giungla di bonus e deduzioni varie, ma è necessario confermare la clausola proposta dalla Lega per garantire che nessuna famiglia riceva cifre inferiori rispetto a oggi". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una lettera al quotidiano Avvenire. "La Lega - prosegue - pensa che l'assegno sia un passo importante ma non ancora risolutivo. L'obiettivo finale è la flat tax".