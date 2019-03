Famiglia, gli organizzatori del Congresso: "Alle europee vedremo chi è con noi"

Le famiglie "non hanno colore politico", ma alle prossime elezioni europee "prenderemo atto di chi è dalla nostra parte e di chi ci insulta". Lo ha affermato il vicepresidente del 13esimo Congresso mondiale delle famiglie, Jacopo Coghe, nell'ultima giornata del convegno di Verona. "In quest'incontro volevamo parlare alle istituzioni. Abbiamo mandato inviti a tutti, il vicepremier Di Maio non ci ha risposto, altri lo hanno fatto".