Famiglia, Bonetti: "Congedo paternità arriverà a 9 giorni"

Il congedo di paternità, che è passato da cinque a sette giorni, verrà presto esteso di ulteriori due giorni. Ad annunciarlo è stato il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "In Manovra c'è il congedo di paternità per sette giorni. La misura, completamente da finanziare rispetto ai 5 giorni del 2019, è da estendere di ulteriori due giorni", ha detto.