Facebook banna "Le più belle frasi di Osho": la pagina non è più raggiungibile

La pagina facebook satirica "Le più belle frasi di Osho", una delle più popolari in Italia, non è raggiungibile da alcune ore. Il blocco sarebbe dovuto a questioni di copyright. Sul profilo, curato dall'autore romano Federico Palmaroli e seguito da più di un milione di utenti, venivano pubblicate ogni giorno vignette satiriche strettamente legate all'attualità. Resta visibile, invece, l'account twitter: l'ultimo post risale a lunedì 18 gennaio e non compare alcun commento sulla vicenda.