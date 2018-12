F35, Difesa: "Il programma sarà rivisto, valutazione a inizio 2019"

"E' ancora in corso la valutazione tecnica avviata sul programma del caccia F35. Come ripetuto più volte riteniamo prioritaria un'interlocuzione con gli Usa, ma quel che è certo è che il programma sarà rivisto, nel rispetto degli impegni presi". E' quanto riferiscono fonti della Difesa, sottolineando che "finora questo governo non ha speso un solo euro per comprare nuovi F35". L'esito della valutazione è atteso nei primi mesi del 2019.