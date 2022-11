Expo 2030, Tajani: forte impegno del governo per Roma

"Il governo è fortemente impegnato nella candidatura di Roma a ospitare l'Expo del 2030".

Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, precisando che "il nostro progetto mira ad affrontare le sfide più urgenti come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la sostenibilità, l'inclusività e l'innovazione, nonché a trovare soluzioni per i territori in cui viviamo".