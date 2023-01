Expo 2030, Meloni: "L'Italia ha le carte in regola, è una priorità"

L'Italia è pronta per Expo 2030.

Ne è convinta Giorgia Meloni, secondo cui il nostro Paese "ha tutte le carte in regola per ospitare un grande evento mondiale all'insegna della sostenibilità, dell'innovazione e della rigenerazione urbana". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha ribadito che Expo 2030 è "una priorità nazionale" e che la candidatura italiana "gode del sostegno dei cittadini italiani e di tutte le istituzioni nazionali e territoriali".