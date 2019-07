Ex Ilva, Di Maio: "La sicurezza dei lavoratori non è barattabile"

"La sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ex Ilva di Taranto non è barattabile. La vita delle persone non è barattabile". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, rivolgendosi ad ArcelorMittal. Il ministro ha aggiunto che l'azienda "ha assicurato che farà un maggiore sforzo negli investimenti in manutenzione e sicurezza, utilizzando anche i lavoratori al momento in cassa integrazione se necessario".