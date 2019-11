Ex Ilva, Conte: "Governo compatto sullo scudo penale"

Giuseppe Conte ha assicurato che lo scudo penale nei confronti di ArcelorMittal è stato "messo sul tavolo come primo argomento di conversazione" con l'azienda intenzionata ad abbandonare l'ex Ilva di Taranto. "Su questo il governo è compatto", ha assicurato il premier. "Chi viene in Italia deve rispettare le regole e noi non potremo mai accettare le richieste di ArcelorMittal", ha aggiunto il presidente del Consiglio.