Eutanasia, superate le 400mila firme per il referendum

Ansa

"La raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale ha superato le 400mila sottoscrizioni". Lo ha annunciato l'avvocato Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni. L'associazione ha sottolineato inoltre che il 12 agosto, primo giorno in cui era possibile, "nel giro di poche ore, decine di migliaia di persone hanno fatto richiesta di poter firmare online per il referendum prendendo letteralmente d'assalto il sito predisposto".