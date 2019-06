Eutanasia, M5s presenta una proposta di legge in Commissione

La proposta di legge (i cui primi firmatari sono Doriana Sarli e Giorgio Trizzino) va ad aggiungersi alle altre tre già depositate (una di iniziativa popolare, una di LeU e una dell'ex esponente M5s Andrea Cecconi): a cercare di redigere un testo unificato delle quattro proposte saranno le commissioni Giustizia e Affari sociali. "Il soggetto maggiore di età capace di intendere e di volere, affetto da una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica, tale da procurargli sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili - si legge all'articolo 3 della nuova proposta di legge - può chiedere, in modo inequivocabile e come espressione piena della propria libera autodeterminazione, di sottoporsi al suicidio medicalmente assistito o al trattamento eutanasico".



"La richiesta di suicidio medicalmente assistito o di trattamento eutanasico - prosegue la proposta - deve essere espressione di una scelta libera, attuale e consapevole, ponderata e volontaria e deve essere manifestata nelle forme del testamento olografo alla presenza di due testimoni che devono datare e sottoscrivere il documento, ovvero per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso in cui le condizioni del paziente non lo consentano, la richiesta può essere espressa attraverso video registrazione o dispositivi idonei che gli consentano di comunicare e di esprimere personalmente la propria volontà".



"La richiesta di suicidio medicalmente assistito o di trattamento eutanasico - si legge ancora - deve essere indirizzata al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia dello stesso paziente, nonché al suo medico di medicina generale. Il paziente può revocare la richiesta di suicidio medicalmente assistito o di trattamento eutanasico in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la sua volontà".