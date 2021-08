ansa

La raccolta di firme per il referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente, aprendo di fatto all'eutanasia in Italia, genera "grave inquietudine" per la presidenza della Cei. "Scegliere la morte è la vittoria di una concezione antropologica individualista e nichilista. Chi si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il dolore non a eliminare la propria vita", si legge in una nota della Conferenza Episcopale Italiana.