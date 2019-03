Europee, Zingaretti: "Il manifesto di Macron non è alternativo, fa bene all'Ue"

"Credo che sia utile e positivo che ci sia un fronte larghissimo di difesa dell'Europa e che a promuoverlo sia il presidente francese. Dentro questo fronte vivono diverse sensibilità, io metterei l'accento sul lavoro e sulla crescita", ha sottolineato il governatore del Lazio.



"Europa frenata dalle destre, voltare pagina" - Per Zingaretti "occorre voltar pagina anche in Europa, nel lavoro e nelle nuove politiche europee a servizio della democrazia". "C'è un'Europa frenata dalle destre - ha proseguito il presidente della Regione Lazio - che ha bloccato la crescita. Noi ci batteremo per voltar pagina per mettere al centro le persone e i loro diritti, contro chi usa la crisi dell'Europa per distruggerla. Il Pd vuole offrire un'alternativa all'Italia e all'Ue".



"Con Timmermans contro i sovranisti" - Alle europee la sfida sarà tra "chi vuole distruggere l'Europa e chi la vuole rimettere a servizio delle persone", ha osservato Zingaretti. In quest'ottica l'incontro con Timmermans è stato "un'occasione per riconfermare una grandissima totale sintonia anche per le europee. Voltare pagina anche in Europa, ricostruire l'Europa della crescita, del lavoro e delle nuove politiche europee al servizio delle persone". "Ci batteremo insieme - ha aggiunto - per rimettere le persone e i loro diritti al centro dell'Ue, contro chi sfrutta la crisi dell'Europa per distruggerla, i sovranisti. E' assolutamente evidente che nessun Paese europeo ce la fa da solo, dentro l'economia globale".



Timmermans: "Alle primarie è stato un miracolo" - Timmermans, dal canto suo, ha commentato il risultato delle primarie del Pd che hanno visto trionfare Zingaretti: "Ho assistito a questa vittoria incredibile domenica, ho visto gli italiani andare ai gazebo per dimostrare che c'è un'altra Italia. Adesso c'è una speranza per la sinistra non solo in Italia, ma anche in Spagna, Germania e altri Paesi. Nicola ci dona ottimismo e la volontà di creare una società più aperta, solidale, inclusiva". E ha aggiunto: "Son venuto in Italia per vedere questo miracolo - ha aggiunto - e per spingere sulla partecipazione della gente alle elezioni europee e per cambiare l'Europa insieme a tanti altri cittadini europei".