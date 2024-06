"Se le elezioni andassero molto bene per Forza Italia significherebbe che l'Italia conterebbe molto di più in Europa e non ci sarà alcuna ricaduta sul governo". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Stasera Italia su Retequattro. "Anche se andassimo benissimo noi continueremo a sostenere l'esecutivo senza chiedere rimpasti e cambi. Vogliamo soltanto contare in Europa", ha aggiunto.