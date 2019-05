Europee, Salvini replica a Di Maio: per il governo non cambia niente

Non si placano le tensioni interne alla maggioranza di governo, con il botta e risposta tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Occupo il mio tempo lavorando, non ho tempo di offendermi. Domenica si vota per cambiare l'Europa, non il governo. Per il governo non cambia niente", afferma il leader della Lega. In precedenza Di Maio aveva accusato il Carroccio di "chiedere il voto per far cadere l'esecutivo".