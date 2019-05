Europee, Salvini: "Nessun ultimatum a Di Maio, Bruxelles non mandi letterine"

Auspicando che "si rimetta al centro il nodo del lavoro", Salvini si augura che "nessuno mandi letterine dall'Europa all'Italia". Secondo Bloomberg infatti la Commissione europea è pronta ad avviare una procedura d'infrazione sul debito 2018, che potrebbe aprire la strada a una sanzione da 3 miliardi e mezzo di euro. La lettera al riguardo dovrebbe arrivare a Roma entro il fine settimana per chiedere al governo chiarimenti sui "fattori rilevanti" che hanno portato in Italia all'aumento del debito".



"Mi auguro che non ci sia nessuno che mandi letterine", replica il ministro dell'Interno parlando a Rtl 102.5. E chiarisce: "Vi pare che in un momento storico in cui c'è una disoccupazione giovanile del 50% in alcune regioni italiane, in cui dobbiamo assumere in fretta medici e infermieri, da Bruxelles qualcuno in nome di regole del passato ci chieda 3 miliardi di multa e a settembre 20 miliardi di aumento di tasse? Ogni mia energia sarà usata per cambiare queste regole vecchie e superate".



Il vicepremier aggiunge inoltre: "Il voto di domenica ha fatto capire che bisogna rimettere al centro dell'Europa il lavoro, le famiglie e l'economia reale. Tutti hanno capito che bisogna cambiare i parametri. E penso che tutti abbiano chiaro che al di là delle etichette, destra o sinistra, bisogna mettere al centro la vita vera. Altrimenti restiamo schiacciati tra Cina e Usa".