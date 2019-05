Europee, Salvini: ho il mandato a ridiscutere tutti parametri Ue

"Sono convinto che il nuovo parlamento europeo e la commissione europea saranno amici dell'Italia. E' cambiata la geografia in Europa. Alla luce di questo voto possiamo andare a ritrattare e discutere molte cose". Così Matteo Salvini, aggiungendo: "E' in arrivo una lettera della commissione Europea sull'economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati".