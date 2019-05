Europee, Le Pen: "Momento storico, via alla riconquista"

L'Europa sta vivendo "un momento storico". Lo ha detto in piazza Duomo, alla manifestazione sovranista promossa dalla Lega, Marine Le Pen aggiungendo: "Voi potrete dire ai vostri nipoti 'io c'ero'. E' un momento che si realizza sotto il cielo d'Italia, il momento in cui uniti daremo a tutta Europa il segnale della resistenza, della speranza e della riconquista. Non vogliamo più questa Ue della globalizzazione, questa oligarchia senza cuore".