Europee, Forza Italia: "Noi chiave per costruire l'alternativa di centrodestra"

"Dai primi risultati di queste elezioni emerge un dato incontrovertibile: Forza Italia rimane centrale e determinante per la costituzione di una maggioranza di centrodestra alternativa al governo giallo-verde". Così FI in una nota, in cui si sottolinea inoltre che "l'oggettiva sconfitta dei 5 Stelle e il risultato della Lega confermano la possibilità e la necessità di costruire un'alternativa di centrodestra".

Meloni: "Per FdI è un risultato straordinario" - Soddisfatta la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che dal suo comitato elettorale a Roma ha detto: "E' un risultato straordinario, è il secondo miglior dato di crescita dopo Matteo Salvini, faccio i complimenti a lui. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle politiche ed è tutt'altro che scontato".



"Noi con la Lega maggioranza alternativa" - "La prima cosa che balza agli occhi - ha aggiunto la Meoloni - è che Fratelli d'Italia non si dà limiti da oggi, visto questo risultato. La seconda è che c'è un'alternativa possibile, questo gli italiani hanno detto: Lega e FdI rappresentano una maggioranza alternativa. Questo è il segnale che hanno dato gli italiani facendo crescere Lega e FdI. Poi spetterà a ciascuno degli attori in campo seguire le indicazioni degli italiani oppure no".