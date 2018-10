Europee, Fico: "Il M5s non siederà mai con Le Pen"

"Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Così il presidente della Camera Roberto Fico parlando della collocazione del M5s alle prossime Europee e spiegando come l'alleanza Salvini-Le Pen non sia "un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia strada".