Europee, Di Maio lancia proposta del salario minimo anche in Ue

"Molte della battaglie che il M5s ha fatto in Italia si devono spostare a livello europeo", e tra esse anche quella per "il salario minimo europeo" unico. Lo ha annunciato oggi il vicepremier Luigi Di Maio, che a Zagabria ha partecipato alla presentazione del Manifesto dell'alleanza politica formata in vista delle imminenti elezioni europee, di cui fa parte il Movimento 5 stelle.