Europee, Berlusconi: "Voto per Forza Italia è un segnale al governo"

Alle elezioni europee di maggio "devi votare Forza Italia e scrivere il mio nome sulla scheda, è un voto per il Parlamento europeo e sarà un segnale anche per chi è al governo nel nostro Paese". Lo ha dichiarato il leader del partito, Silvio Berlusconi, sottolineando di aver firmato l'accettazione della candidatura: "Torno in campo perché abbiamo un nuovo progetto ambizioso, vogliamo riformare profondamente l'Unione europea".