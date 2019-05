Europee, affluenza in netto aumento quasi dovunque in Ue

L'affluenza ai seggi segna un aumento nei principali Paesi europei. Oltre che in Francia (+4% rispetto al 2014), anche in Germani alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% della precedente tornata. In Spagna numeri ancora più significativi, con l'affluenza al 34%, cioè 10 punti in più rispetto a cinque anni fa. Boom in Ungheria, con un'affluenza pari al 30,52%, maggiore di quella complessiva del 2014.