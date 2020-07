Eurogruppo, eletto presidente a sorpresa l'irlandese Donohoe

L'Eurogruppo ha eletto a sorpresa il ministro dell'Economia irlandese, Paschal Donohoe, suo nuovo presidente, in sostituzione di Mario Centeno. Battuto il candidato favorito, la spagnola Nadia Calvino. "Sono profondamente onorato e impaziente di lavorare con tutti i miei colleghi negli anni a venire per assicurare una ripresa equa e inclusiva per tutti", ha dichiarato Donohoe, il cui mandato (rinnovabile) durerà due anni e mezzo.