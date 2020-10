Etichettatura alimenti, Bellanova: "In chiaro grassi e zucchero"

Istockphoto

"E' in corso di emanazione il decreto interministeriale che introduce nel nostro regolamento la possibilità di informare, volontariamente, il consumatore in merito al contenuto di energia, grassi, zucchero, sale con una "porzione", e non con 100 grammi, dell'alimento in vetrina sugli scaffali". Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole e alimentari, Teresa Bellanova.