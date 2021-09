Estensione Green pass, Speranza: "E' ulteriore spinta alla ripartenza"

Ansa

"Siamo convinti che questo decreto possa contribuire a dare un'ulteriore spinta a questa fase di ripartenza e gestire al meglio i mesi che verranno". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, annunciando l'estensione del Green pass in tutti i luoghi di lavoro. "Lo facciamo per due ragioni - ha aggiunto -: per rendere questi luoghi più sicuri e per rendere più forte la campagna di vaccinazione".