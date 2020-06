Espulsione dall'Anm, Palamara: "Non ho agito da solo" 

"Non mi sottrarrò alle responsabilità politiche del mio operato per aver accettato 'regole del gioco' sempre più discutibili. Ma dev'essere chiaro che non ho mai agito da solo. Sarebbe troppo facile pensare questo". Così Luca Palamara nella memoria che avrebbe voluto presentare al Comitato direttivo centrale dell'Anm in cui sottolinea che "ognuno aveva qualcosa da chiedere, anche chi oggi si strappa le vesti" e ha votato per l'espulsione.