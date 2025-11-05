Logo Tgcom24
VIA LIBERA AI RINNOVI

Enti locali e scuola, Meloni: "Contratti pubblici firmati dopo anni di blocchi"

05 Nov 2025 - 19:04
Sono stati firmati i nuovi contratti per la scuola e gli enti locali. "Dopo anni di blocchi, restituiamo continuità e rispetto a chi lavora ogni giorno per i cittadini", ha scritto sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "I contratti sottoscritti - ha spiegato - riguardano la tornata 2022-2024 e prevedono aumenti medi mensili di 150 euro per i dipendenti pubblici di Regioni, Province e Comuni, di 150 euro per i docenti e 110 per il personale ATA. Somme, queste ultime - sottolinea - che si aggiungono a quelle stanziate per il contratto 2019-2021: 123 euro per i docenti e 89 per il personale ATA".

