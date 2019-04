Enti locali, Conte: firmerò il decreto per la centrale di progettazione

Il premier Giuseppe Conte firmerà un decreto per dare il via alla centrale di progettazione per gli enti locali. Si tratta di un provvedimento che andrà a vantaggio anche dei centri più piccoli che non hanno a disposizione i professionisti. "Siamo nel pieno della fase due dell'azione di governo e abbiamo varato lo sblocca-cantieri e il decreto crescita", ha aggiunto il presidente del Consiglio.