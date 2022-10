Enrico Letta: "Su tetto gas anche scelte nazionali se non interviene l'Ue"

Enrico Letta, dopo le consultazioni al Colle, ha parlato del caro energia.

"Abbiamo espresso la volontà di spingere il governo a prendere iniziative nazionali, se non vi fossero scelte europee sul tetto del prezzo del gas e sul disaccoppiamento dei prezzi, per far abbassare le bollette. Se non ci sarà questa scelta a livello europeo, spingiamo per scelte nazionali anche sul tetto del gas", ha detto il segretario del Pd. "Chiediamo che il governo sia senza ambiguità sulla condanna alla Russia e sui comportamenti criminali di Putin e sul sostegno all'Ucraina", ha aggiunto.