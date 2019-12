Enrico Costa (FI): "Sulla prescizione, il Pd appiattito sul giustizialismo del M5S"

"Da sempre i grillini dicono di voler cancellare la prescrizione e lo stanno facendo, ma questo non ci sorprende - dichiara Enrico Costa di Forza Italia - quello che ci stupisce è l'atteggiamento del Pd che pur di tenere in vita questa maggioranza si appiattisce sulla linea giustizialista dei pentastellati. Noi insisteremo per far calendarizzare la nostra proposta in Parlamento - su cui anche Italia Viva di Renzi è d'accordo - entro il 31 Gennaio, prima cioè che entri in vigore la Riforma Bonafede. Ma siamo pronti, se necessario, anche a ricorrere anche alla Corte Costituzionale".