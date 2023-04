Chi è Enrica Chicchio, l'armocromista che veste Elly Schlein a 400 euro l'ora

"Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale", ha affermato Schlein alla rivista specializzata.

Il look di Elly Schlein

"Elly non ha un look da centro sociale", ha dichiarato Enrica Chicchio a La Repubblica. "Abbiamo sostituito l'eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati". Secondo l'esperta, la Schlein è una donna che appartiene alla categoria dell'armocromia "inverno", cioè "le stanno bene tutti i colori freddi, contrastanti e saturi". A spiegare l'importanza dell'armocromia è la stessa Chicchio sul suo sito: Si tratta del primo step della consulenza d'immagine. Ha l'obiettivo di trovare la palette colori valorizzante in completa armonia con le caratteristiche cromatiche di ognuno di noi".