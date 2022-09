Energia, Salvini: Bruxelles intervenga subito con centinaia miliardi

"Occorre un intervento di Bruxelles di alcune centinaia di miliardi, come per il Covid, e serve adesso, non ad ottobre.

L'Europa deve mettere tutti i soldi necessari" per far fronte alla chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a "Controcorrente". "Trenta miliardi per interventi contro il caro bollette non bastano più", ha sottolineato Salvini.