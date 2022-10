Energia, dal Cdm l'ok a 8 impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi, ha deliberato l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Si tratta di tre progetti da realizzare in Puglia, tre in Basilicata e due in Toscana. Le fonti utilizzate saranno energia eolica, fotovoltaica e geotermica, per una potenza complessiva pari a circa 314 megawatt.