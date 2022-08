Energia, Berlusconi: "La miopia ideologica della sinistra ci ha portati a questo punto"

L'Italia ha bisogno di "provvedimenti urgenti" nell'ambito dei rigassificatori, dei termovalorizzatori, delle energie rinnovabili e del nucleare: "Tutte cose che la miopia ideologica della sinistra ha bloccato per anni, portandoci a questa situazione".

È quanto afferma Silvio Berlusconi, sottolineando che "mentre l'attenzione dei leader politici in questi giorni è tutta concentrata sulle liste e le candidature, sul nostro Paese si sta abbattendo una gravissima emergenza. Il costo dell'elettricità e del gas è cresciuto da 4 a 6 volte in un anno. Molte famiglie rischiano di dover fare una scelta drammatica: pagare le bollette o fare la spesa. Molte imprese rischiano di non farcela, di chiudere o di dover ridurre il personale".