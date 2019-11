Emilia Romagna e Calabria, il M5s dà il via alle "regionarie"

Sono aperte le candidature per le "regionarie" M5s di Calabria ed Emilia Romagna, in vista delle elezioni del 26 gennaio. Fino al 4 dicembre tutti gli iscritti certificati residenti in una delle due regioni potranno farsi avanti attraverso la piattaforma Rousseau. Come prevede lo statuto, "il capo politico, sentito il garante, ha la facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche M5s".