Emilia Romagna, Bonaccini: governo deve collaborare e non polemizzare

"Catastrofi come queste stanno diventando sempre più frequenti. Per questo bisogna non solo riparare, ma costruire in modo diverso. E servirebbe una grande collaborazione tra le istituzioni, anziché lo scaricabarile". Lo ha detto l'europarlamentare del Pd ed ex governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "È una china che questo governo ha preso già all'indomani dell'alluvione del 2023 - aggiunge QN -. Ho fatto il presidente 10 anni, collaborando con 5 governi diversi, retti da maggioranze di ogni colore. Poi è arrivato questo governo e per la prima volta ho visto strumentalizzare le emergenze. Ora dovrebbe invece collaborare".