Emendamento Manovra, stop allo sconto in fattura per eco e sismabonus

Stop allo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto a ecobonus o sismabonus. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento di Forza Italia che cancella la possibilità di cedere il proprio credito d'imposta ai fornitori ottenendo in cambio lo sconto equivalente direttamente sul corrispettivo da pagare per i lavori, norma introdotta in primavera con il decreto Crescita.