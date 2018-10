Se c'è un argomento che ha visto da sempre uniti il M5s e la Lega quello è sicuramente la revisione della legge Fornero. Salvini e Di Maio affidano alla messa a punto delle regole che consentono ai cittadini di andare in pensione, una buona parte del successo del loro esecutivo. E mentre via social, via tv e sui giornali si "disprezza" il testo varato dal governo Monti, sul documento di Economia e Finanza 2018, il famigerato Def, messo a punto dal ministro Tria e dal premier Conte se ne tessono le lodi.